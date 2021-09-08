Сеул, , 09:16 — REGNUM С 8 по 10 сентября состоится международная конференция по безопасности и обороне АТР «Сеульский оборонный диалог» (SDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Южная Корея Kenny J Lee

По их словам, мероприятия пройдёт как в онлайн, так и офлайн режимах. «Сеульский оборонный диалог» будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале министерства обороны Южной Кореи.

Тема мероприятия — «Кризисы в области безопасности и многосторонние меры реагирования».

Известно, что в первый день конференции состоится выступление министра обороны Южной Кореи Со Ука, а также трансляция видеопосланий верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля и главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В мероприятии также примут участие высокопоставленные лица ключевых стран региона, включая США, Японию, Китай и Россию.