Пекин, , 09:12 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун принял участие в конференции по устойчивому развитию международного сельского хозяйства в Пекине, сообщает Republika.

Индонезия (сс) Prayitno

На конференции присутствовали эксперты и бизнесмены из сельскохозяйственного сектора Китая.

Посол стал одним из основных докладчиков конференции. Посол заявил о значительном росте стоимости торговли в сельскохозяйственном секторе между Индонезией и Китаем.

Стоимость экспорта индонезийской сельскохозяйственной продукции в Китай в 2020 году достигла $828,12 млн, что на 86,95% больше, чем в 2019 году. С января по июль 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции Индонезии достиг $542,73 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Южная Корея будут работать вместе над производством лекарств, которые могут снизить воздействие коронавируса.

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