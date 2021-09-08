Москва, 8 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Жители Москвы, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах 17−19 сентября, смогут получить выигрыши по программе «Миллион призов» с 19 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

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Победителей будут определять в эфире канала «Москва 24» с 18 по 20 сентября. Для тех, кто проголосовал 17 сентября, розыгрыш состоится 18 сентября, для проголосовавших с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября — 19 сентября. Остальные пользователи получат шанс выиграть призы 20 сентября.

Победители подучат sms-сообщение о выигрыше. Для получения приза необходимо активировать присланный ранее код на сайте программы «Миллион призов», начиная с 12:00 в день розыгрыша до 30 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к акции «Миллион призов» присоединились более 70 магазинов и 49 благотворительных организаций.

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