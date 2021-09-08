Тбилиси, 8 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Парламент Грузии 7 сентября в третьем окончательном чтении принял законопроекты «Об освобождении от административных платежей» и «Об амнистии», которые касаются нарушений карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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В случае принятия законопроектов будут списаны штрафы за нарушения масочного режима, правил самоизоляции и других ограничений, введенных для профилактики пандемии. Также от ответственности могут быть освобождены 245 тыс. граждан и 344 юридических лиц, против которых возбудили уголовные дела за нарушения карантинных норм.

Сообщается, что законопроекты были приняты по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Амнистия касается преступлений, которые были совершены по 23 июня 2021 года. Сумма штрафов, которую предлагается списать, составляет 76 млн лари (около $25 млн).

Стоит отметить, что в Грузии в настоящее время большая часть карантинных ограничений снята. Ранее в стране действовал комендантский час, были ограничения на количество пассажиров в такси и автобусах, запрещалось собираться группами в общественных местах.