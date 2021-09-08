Варшава, 8 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Тенденция увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в Польше существенно усилилась. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«За последние сутки в Польше было выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом. В последние несколько дней этот показатель также был в районе несколько сотен. Это на 42% больше, чем на прошлой неделе. Тенденция увеличения количества заражений усилилась. Очередная волна почти наступила», — заявил чиновник.

Кроме того, Краска отметил, что растет количество людей с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

«На сегодняшний день госпитализировано 579 пациентов. Это на 41-го человека больше, чем было на прошлой неделе. Таким образом, мы должны быть очень осторожны и соблюдать правило — «дезинфекция, маска, дистанция». Но также, я думаю, те, кто все еще сомневается, должны пройти вакцинацию», — добавил замминистра.