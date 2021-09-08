Москва, 8 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В среду, 8 сентября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +14… +16 °C. Об этом 8 сентября сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Осень

«Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона. Погода ожидается облачной с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура окажется немного выше, чем была накануне: в Москве максимальная температура составит плюс +14… 16 °C, по области плюс +12… +17 °C», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик добавила, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление понизится и составит к концу дня 747 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице России заканчивается период холодной погоды и к концу недели может начаться бабье лето.