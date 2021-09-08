Рига, 8 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Акцию протеста из-за карантина устроили мигранты в центре временного содержания «Муцениеки» в Латвии, 8 сентября передал телеканал TV3.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Ранее учреждение было закрыто для перемещений из-за угрозы распространения коронавируса. Протестующие заявили, что запрет на выход за пределы огражденной территории нарушает их права и пообещали сломать забор.

Кроме того, мигранты утверждают, что у них есть сертификаты о вакцинации против COVID-19. Участники акции призвали власти дать им возможность выехать в Германию, куда они и стремились попасть. Собравшиеся предупредили, что в противном случае могут начать голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации в Аугшдаугавском, Краславском и Лудзенском регионах республики, а также в город Даугавпилс из-за проблем с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией.