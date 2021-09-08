Кишинёв, 8 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 7 сентября выявили 850 случаев заражения коронавирусом в ходе 6803 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 271 535 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 259 977 человек, в том числе 478 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1215 пациентов с COVID-19, из которых 123 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6454 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 466 заражений коронавирусом в результате проведения 3936 тестов. Выздоровевшими врачи признали 338 человек, скончались девять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 850 выявленных в сутки носителей коронавируса в Молдавии является самым высоким показателем с конца апреля.