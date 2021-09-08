Сямэнь, Китай, 8 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Власти России и Китая обладают эффективными механизмами развития инвестиционного сотрудничества, однако необходимо дать этому направлению устойчивость с учётом последствий пандемии COVID-19. Об этом 8 сентября заявил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Между нашими странами функционируют эффективные механизмы, направленные на привлечение инвестиций», — сказал Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству в Сямэне.

По его словам, инвестиционное сотрудничество двух стран за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития, а КНР в прошлом году вложила в РФ более $12 млрд.

«На фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству. Об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евразийского департамента министерства коммерции КНР Ван Кайсюань на форуме заявил, что объём инвестиций из Китая в Россию в январе-июле 2021 года достиг $200 млн (14,6 млрд рублей) и на 33% превысил показатель за аналогичный период 2020 года.

По его словам, российско-китайское сотрудничество продолжило развиваться, несмотря на негативные последствия, связанные с распространением коронавируса. На следующем этапе, отметил Кайсюань, двум странам необходимо довести товарооборот до $200 млрд.