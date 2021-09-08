Москва, 8 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 сентября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 0,69%, до $71,07 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Нефтяной рынок находился под давлением на фоне укрепления доллара и бегства из рискованных активов.

Также опасения у трейдеров продолжают вызывать высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в мире.

Коронавирус оказывает заметное влияние на скорость экономического восстановления, уменьшая спрос на энергоресурсы.

Сегодня, 7 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,53 за баррель. Доллар удерживает позиции почти ко всем валютам.

Если коррекции по доллару не будет, то можно ожидать падения цены до $70,50.

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