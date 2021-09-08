Москва, 8 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 7 сентября в течение дня находился под давлением на фоне негативной динамики большинства мировых рынков, а также дешевеющей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Уход от риска начался с австралийского доллара, когда он начал слабеть после заседания Резервного банка Австралии. Инвесторам не понравилось, что РБА продлил программу покупок облигаций до февраля 2022 года.

На европейской сессии американский доллар усилил позиции по всему рынку. Казначейские облигации упали, повысив доходность 10-летних облигаций примерно до 1,382%.

Подешевели нефть и золото. Вернулись с выходного для американцы, начали продавать акции. На крипторынке вообще была кровавая бойня. Биткоин падал на 19%, эфир — на 23%.

Торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 73,27 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 86,73 руб. Пара фунт/рубль осталась на уровне 101,02 руб.

Сегодня, 7 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,53 за баррель. Основные валюты показывают смешанную динамику. Участники рынка не могут определиться с направлением после вчерашнего укрепления доллара.

На утренней сессии курс доллара повышался до 73.49 рубля. Австралиец и новозеландец пытаются отскочить от своих минимумов.

Если их поддержат европейские участники, то пара доллар/рубль вернутся к уровню 73,00. Если доллар продолжит дорожать, то покупателям откроется дорога к уровню 74 руб.

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