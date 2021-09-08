Токио, 8 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Власти Японии не исключают продления режима чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По его данным, срок действия положения о ЧС истекает 12 сентября. При этом ощутимого снижения заболеваемости в Токио, Осаке и 19 других префектурах не фиксировалось. Региональные власти уже уведомили японское правительство о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в случае отмены режима ЧС.

Предполагается, что правительство Японии и премьер-министр Ёсихидэ Суга обсудят возможность продления режима ЧС 8 сентября. При этом на 9 сентября глава японского правительства проведет совещание с экспертами по этому вопросу.