Москва, 8 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Розничные продажи водки в России в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, или на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в обзоре Национального Рейтингового Агентства.

Нет алкоголю!

Как отмечает РБК, снижению спроса на водку способствовал рост цен из-за увеличения акцизных ставок, ограничения торговли и рекламы. Сейчас стоимость акциза занимает в розничной цене водки больше трети, поэтому обычная индексация приводит к удорожанию спиртного на 1,5% в год.

По данным Росстата, за первое полугодие этого года литр водки в рознице подорожал примерно на 10 рублей — с 630,7 до 640 рублей.

Кроме того, в 2021 году падают не только продажи, но и производство водки. В январе-июля оно сократилось до 335 млн литров, или на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.