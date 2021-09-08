Москва, 8 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Систему распознавания животных, способную различать отдельные особи по мельчайшим особенностям мордочек, разработал «Сбер». Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Сбербанка.

Выгул собак

В основе нейросети положен алгоритм CosFace, который с успехом используется для распознавания человеческих лиц. После модернизации и обучения с использованием большой базы мордочек животных программа научилась различать животных одного вида по определённым особенностям строения, которые нельзя изменить. Учитываются цвет шерсти, расстояние между глазами и множество других факторов.

На настоящее время точность распознавания по мордочкам среди собак составляет 94%, среди кошек — 84%. Система будет интегрирована в программу страхования домашних питомцев, а в будущем её будут использовать для розыска потерявшихся домашних любимцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможность для распознавания лиц пассажиров появится на общественном транспорте в России к 2024 году.