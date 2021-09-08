Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 7 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 111 892, причем 635 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 635 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 111 892», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 27 138 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3914 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 422 740 пациентов из общего числа 5 184 124 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 7606 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 19 982 954 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.