Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 7 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что именно американцы нанесли основной ущерб ядерной сделке Ирана, в связи с чем они являются преступниками, а не просто обвиняемыми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал это замечание в здании министерства иностранных дел во время встречи с послами иностранных государств в Тегеране, которые поздравители его с принятием на себя новой дипломатической миссии.

Он объявил, что 13-е правительство считает переговоры эффективным инструментом и никогда не будет дистанцироваться от них. Тем временем он подробно остановился на дипломатическом подходе нового правительства Ирана и основных приоритетах Исламской Республики Иран в этой области.

Амирабдоллахян отметил, что внешняя политика действующего правительства будет сбалансированной, динамичной и разумной.

«Мы настаиваем на том, чтобы направить это послание всему миру о том, что наша внешняя политика будет иметь сбалансированную основу. Основываясь на этом фундаменте, одним из наших главных приоритетов является наш взгляд на соседей», — заявил иранский дипломат.