Вашингтон, 8 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Высокий уровень инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 был зафиксирован более, чем в 95% округов США. Об этом 8 сентября сообщает американский центр по контролю и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Низкий уровень заражения отмечается лишь в 2% округов Соединённых Штатов. Умеренный рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован на менее, чем 1% территории страны.

Специалисты поясняют, что резкий прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией обусловлен широким распространением штамма «Дельта», для которого характерна высокая скорость передачи инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалист раскрыл реальную статистику по числу заражений в США за 2020 год.