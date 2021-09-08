Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Ходатайство о прекращении опекунства над дочерью подал в суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния отец американской певицы Бритни Спирс Джэми Спирс. Об этом 8 сентября сообщил телеканал CNN.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

В обращении отца певицы сказано, что если госпожа Бритни Спирс желает, чтобы опекунство над ней было прекращено и если она «верит, что справится с самостоятельной жизнью», то её отец, господин Спирс полагает, что нужно дать его дочери такой шанс.

Джэми Спирс полагает, что 39-летняя певица имеет право на рассмотрение судом вопроса о необходимости опекунства. В ходатайстве также указывается, что жизненные обстоятельства изменились и «оснований для продления опеки может уже не существовать».

Для вступления в суд данного ходатайство нужно, чтобы оно было рассмотрено судом. Судебное заседание по данному делу назначено на 29 сентября.

Напомним, певица Бритни Спирс с 2008 года пытается добиться освобождения её от опеки отца, который по решению суда контролирует большинство аспектов её жизни, включая рождение и воспитание детей, и распоряжается её банковскими счетами. Опекунство над дочерью было присуждено Джэми Спирсу на фоне психологических проблем, которые были у певицы 13 лет назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с Бритни Спирс сняли обвинения по делу об избиении домработницы.