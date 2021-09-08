Москва, 8 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Самую крупную в истории российского интернета кибератаку отразила компания «Яндекс». Об этом 8 сентября сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного представителя компании.

Pixabay.com Кибератака

Сотрудничающая с «Яндексом» компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак, подтвердила рекордный масштаб DDoS-атаки. Представитель «Яндекса» уточнил, что в настоящее время проводится расследование совместно с подрядчиками, так как масштаб кибератаки составляет глобальную угрозу сетевой инфраструктуре в стране. Детали произошедшего не раскрываются.

Отмечается, что по официальной информации от представителей «Яндекса» DDoS-атака была успешно отражена сетевой инфраструктурой и системой фильтрации нежелательных запросов. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу сервисов, утечки данные пользователей не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кибербезопасность будет включена в уроки ОБЖ и технологии в школе.