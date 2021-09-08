Вашингтон, 8 сентября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Реальное количество случаев заражения коронавирусом в 2020 году в США на самом деле примерно в пять раз больше, чем считалось ранее. Такое заявление сделал 7 сентября глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз в своём блоге.

The National Guard Коронавирус в США

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Как пояснил Коллинз, многие случаи заражения коронавирусной инфекцией остались невыявленными из-за несовершенной на тот момент системы тестирования и большого числа бессимптомных случаев заболевания. По словам эксперта, реальное число заразившихся в 2020 году составило не 20 млн человек, как принято считать, а как минимум 100 млн человек.

Коллинз уточнил, что по новым данным, в 2020 году COVID-19 переболела треть населения США. Эти данные, по мнению специалиста, свидетельствуют об огромной скорости распространения инфекции в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за неделю с 30 августа по 5 сентября было выявлено более миллиона новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.