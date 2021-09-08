Москва, 8 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Средние показатели по природным пожарам могут быть превышены в шести федеральных округах России из-за погоды, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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«Среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты института провели анализ обстановки в регионах России, оценили показатели по температуре и осадкам на сентябрь 2021 года. В связи с этим в ведомстве рекомендуют органам власти в российских регионах принять профилактические меры для минимизации последствий при лестных пожарах. Также регионам предложили усилить группировки противопожарных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 сентября на территории России действовал 101 лесной пожар общей площадью более 187 тыс. гектаров. Наибольшее число возгораний зафиксировано в Якутии.