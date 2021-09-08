София, 8 сентября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Многочисленные акции протеста против вступивших в силу ограничительных мер, связанных с ростов заболеваемости COVID-19 состоялись в Болгарии. Об этом 8 сентября сообщает Болгарское национальное радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

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Сотни людей в Русе, в Ямболе, Хасково, Добриче, Кырджали и других городах страны вышли на марши против ограничительных мер, вступивших в силу 7 сентября. Основную часть протестующих составили работники общепита, ночных клубов и отелей, недовольные жёсткими мерами, введёнными для данных отраслей.

В столице Болгарии, Софии, перед зданием министерства здравоохранения состоялась акция представителей частных танцевальных школ и ансамблей, которые также считают себя пострадавшими от мер, предпринятых властями в борьбе с COVID-19.

Все протестующие сходятся в том, что новые карантинные меры разрушают бизнес, на строительство которого у многих владельцев ушёл не один десяток лет. Демонстранты в знак протеста жгли медицинские маски и выкрикивали лозунги. Отмечается, что акции носили мирный характер, беспорядков нигде зарегистрировано не было.

В свою очередь, в минздраве Болгарии пояснили, что протесты граждан против карантинных мер не предотвратят распространение коронавируса и не помогут снизить количество госпитализаций и смертей от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии вступили в силу ограничительные меры, принятые в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 в стране. Действие новых карантинных мер продлится до 31 октября.