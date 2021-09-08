Женева, Швейцария, 8 сентября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 продолжит существовать в человеческой популяции и продолжит развиваться, как вирусы гриппа, заявил 7 сентября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на пресс-конференции в Женеве.

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«Люди говорят, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это не так, очень, очень маловероятно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как скоро может быть отменена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

«Если мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если мы сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена. Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Этот вирус останется с нами», — объяснил Райан.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в первую неделю сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире несколько снизилась. По данным организации, за всё время в мире выявили 221 млн носителей SARS-CoV-2.