Лондон, 8 сентября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Организаторы Лондонского кинофестиваля — 2021 включили в программу мероприятия показ двух фильмов о коронавирусе — «Первая волна» и «Семь дней». Программа опубликована на сайте кинофестиваля.

Лондонский мост

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Документальный фильм «Первая волна» (The First Wave), снятый продюсером Мэтью Хайнеманом, повествует о больнице в Нью-Йорке, которая в период с марта по июнь 2020 года столкнулась с большим наплывом заболевших COVID-19.

«Семь дней» (7 Days) — романтическая комедия, повествующая о паре, которая оказалась взаперти после первого свидания, неудавшегося из-за пандемии COVID-19.

Всего в программе кинофестиваля 158 фильмов из 77 стран. Показы пройдут в кинотеатрах Лондона и в британских кинотеатрах-партерах, а также на платформе BFI Player с 6 по 17 октября 2021 года.

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