Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Россельхозбанка» к «Лужскому мясокомбинату». В деле речь шла «о взыскании 1 522 923 780 рублей 67 копеек» и «обращении взыскания на предмет залога» — здания, земельный участок, движимое и недвижимое имущество. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В карточке дела появилась запись судьи Чекунова — «иск удовлетворить полностью». Само решение пока недоступно для ознакомления.

В основе спора лежали договоры залога от 2005 года, 2009 года и 2010 года. Под залог попала не только земля и недвижимость, но и всё оборудование, инженерные системы. В рамках спора банк пытался наложить обеспечительные меры, заявляя, что «ответчиком могут быть совершены действия по уменьшению объема имущества». Суд во введении обеспечения отказал.

Напомним, дело слушалось с марта 2021 года. Третьими лицами в нём участвовали «Лужский комбикормовый завод» и компания «Рассвет», связанные между собой. По данным на 2018 год, именно последнему принадлежал мясокомбинат-ответчик, выступавший поручителем по кредитам «Рассвета».

На конец 2020 года председателем совета директоров мясокомбината являлся Алексей Дачевский — на тот момент глава управления поддержки бизнеса клиентов департамента по работе с активами АО «Россельхозбанк».