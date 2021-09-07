Вашингтон, 8 сентября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Россия, Иран, Китай и Пакистан пытаются договориться с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции.

Афганистан

Он отвечал на вопрос о возможном финансировании исламистов со стороны Китая. При этом глава Белого дома США заявил, что у Пекина есть проблемы с радикалами в Афганистане.

«Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана заявил, что Исламская Республика не собирается закрывать границу с Афганистаном. Также он отметил, что Тегеран продолжит торговлю с Кабулом.