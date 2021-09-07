Вашингтон, 8 сентября, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Сигналом того, что процесс изменения климата на планете уже происходит, является ураган «Ида», вызвавший недавние наводнения на северо-востоке США. Об этом 7 сентября заявил американский президент Джо Байден на встрече с главами пострадавших от стихии населенных пунктов штата Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам главы Белого дома, «изменения климата уже здесь». Он отметил, что все части США столкнулись с погодными аномалиями, а ураган оставил после себя значительный урон. Байден выразил соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что жертвами урагана «Ида» в США стали 63 человека.