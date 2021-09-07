Вашингтон, 8 сентября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за вмешательство в американские выборы. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Санкции за вмешательство в выборы ввёл бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году, затем действие указа дважды продлялось.

Документ определяет, что санкции вводятся «в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено», при этом названий конкретных стран в указе нет, поскольку «угрозы целостности избирательного процесса исходят из целого ряда источников», отмечал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, указ принимался под давлением Демократической партии США и её сторонников. Они посчитали, что в 2016 году Россия вмешалась в американские выборы, однако спустя годы никаких доказательств не предоставили. Кроме того, в марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил, что Трамп не был связан с российскими властями во время избирательной кампании.