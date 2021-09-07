Белград, 8 сентября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки подтверждено более 5000 случаев заражения коронавирусом. Такие данные привело сербское министерство здравоохранения на своем официальном сайте 7 сентября.

Коронавирус

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От последствий COVID-19 умерли 23 пациента.

В самой большой клинике для лечения «ковидных» больных в Батайнице на окраине Белграда в настоящее время проходят терапию 700 пациентов. Директор больницы Татьяна Аджич-Вукичевич заявила телеканалу РТС, что в настоящее время самое тяжелое состояние наблюдается у 20-летней девушки, которая не привита от коронавируса и у которой нет ни одного сопутствующего заболевания.

Напомним, что балканские страны охватила новая волна эпидемии коронавируса. Коронавирус стал быстро распространяться среди населения под конец туристического сезона в августе.