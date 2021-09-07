Тирана, 7 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама вечером 6 сентября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в международный аэропорт Тираны прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана

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В этот раз в страну прибыли еще 31 590 доз вакцины от коронавируса. За все время в Албанию доставлено 1 982 120 доз вакцины от COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, всего в Албании выявили 152 239 случаев заражения коронавирусом, 137 587 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2519 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них четверо — за последние 24 часа.