Москва, , 23:41 — REGNUM Руководство Таджикистана и Киргизии было вынуждено обратиться за поддержкой в ОДКБ из-за угрозы военного вторжения. Об этом 7 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таджикистан и Киргизия, понимая свою военную неспособность защитить собственные границы, были вынуждены обратиться к руководству ОДКБ ввиду опасности вторжения со стороны Афганистана. Россия выступила с предложением провести внеочередные военные учения» — отметил политолог.

В ходе начавшихся учений стало очевидно, что в случае военного вторжения сторонников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), в Таджикистане военных ресурсов страны может не хватить для отражения нападения, ввиду чего Душанбе ограничился присутствием на учениях высших офицеров и не стал направлять на них воинский контингент, пояснил политолог.

Вместе с тем в Душанбе 7 сентября был проведён военный парад, в котором приняло участие порядка 30 тыс. человек.

Напомним, учения ОДКБ «Рубеж-2021» стартовали 7 сентября в Иссык-Кульской области Киргизии на полигоне «Эдельвейс». Учения продлятся до 9 сентября.