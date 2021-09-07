с. Фрунзе, 7 сентября 2021, 23:39 — REGNUM Множественные осколочные ранения получил мирный житель села Фрунзе (ЛНР) при взрыве неразорвавшегося боеприпаса украинских боевиков, сообщили 7 сентября в управлении народной милиции республики.
Сельчанин 1965 г.р. получил ранение во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке. Раненого госпитализировали в больницу города Кировска (ЛНР).
«Предварительно причиной ранения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса, ранее выпущенного с позиций 57-й бригады при обстреле данного района», — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, за сутки 5 сентября украинские боевики один раз атаковали ЛНР, а 6 сентября обстрелов со стороны ВСУ в республике не зафиксировано.
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