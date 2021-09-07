Скопье, 7 сентября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. В Северной Македонии 7 сентября в результате исследования 6425 образцов выявили 682 новых носителя коронавируса. 1031 пациент в стране выздоровел. За день умерли 32 носителя вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

TekstPetersen] Мусульманские жители Куманово. Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 180 919 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6129. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 160 396 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 14 394 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.