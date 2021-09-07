Мексика, 7 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. О гибели пациентов больницы города Тула (штат Идальго, Мексика) 7 сентября пишет El Universal.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901

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Инцидент произошёл на фоне наводнения: из-за стихийного бедствия в больнице Тулы перестала функционировать система подачи кислорода пациентам с коронавирусной инфекцией и другим тяжело больным.

В результате десять человек погибли: четверо — в реанимационном отделении и шестеро — в ковидном.