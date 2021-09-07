Бишкек, 7 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев в ходе рабочей поездки в Брюссель встретился с руководителем отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмаром Крисслером.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

Делегаты обсудили вопросы, касающиеся соблюдения прав человека, свободы выражения мнения, свободы СМИ и свободы мирных собраний в республике, в том числе в контексте пандемии коронавируса.

Представитель Евросоюза выразил обеспокоенность по поводу негативных последствий связанных с COVID-19 ограничений, в частности, роста гендерного и бытового насилия, а также ограничений для независимых СМИ и распространения информации в период пика пандемии в Киргизии.

Также Крисслер отметил, что Европейский союз беспокоят разработанные в Киргизии законопроекты об иностранных агентах и о манипулировании информацией, поскольку, по его мнению, эти законодательные инициативы противоречат обязательствам Киргизии по международным конвенциям.

Вместе с тем он сообщил, что Евросоюза одобряет решение президента Киргизии Садыра Жапарова наложить вето на новую версию закона «О профсоюзах», который в предлагаемой новой редакции противоречит сразу нескольким конвенциям Международной организации труда.

Помимо этого, европейские чиновники настаивают на том, чтобы власти Киргизии на предстоящих парламентских выборах, которые запланированы на 28 ноября 2021 года, обеспечили сохранение гендерной квоты для женщин-депутатов.

Еще одним требованием со стороны руководства Евросоюза остается защита от преследований участников ЛГБТ-сообщества Киргизии и правозащитников, занимающихся решением их проблем и защитой их прав.