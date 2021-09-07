Стокгольм, 7 сентября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. С 3 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на семь. Такие данные 7 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Nilses Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 699 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 133 449 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2924.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 966 070 человек старше 18 лет, вторую — 5 975 529 совершеннолетних.

По состоянию на 7 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 57 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.