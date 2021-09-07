Стокгольм, 7 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции по переводу сотрудников учреждений и предприятий на дистанционный режим работы будет отменена 29 сентября. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Йохан Карлсон.

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«Постепенное возвращение трудоустроенных граждан на свои рабочие место можно начать и завершить уже этой осенью», — заявил Карлсон.

Он также отметил, что с 29 сентября привитые от COVID-19 граждане Швеции смогут жить практически так же, как и до пандемии коронавируса. В то же время Карлсон подчеркнул, что работа по вакцинации во всех возрастных группах должна продолжаться.

«В основном серьезно заболевают невакцинированные граждане, особенно непривитые пожилые люди», — добавил Карлсон.