Стокгольм, 7 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Правительство Швеции подготовило законопроект по внедрению в стране санитарного паспорта, который можно будет использовать в течение переходного периода до полного снятия всех антикоронавирусных ограничений. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявила министр культуры и спорта Швеции Аманда Линд, передает новостная служба SVT Nyheter.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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«Для самых крупных публичных мероприятий могут потребоваться определенные ограничения», — подчеркнула Линд.

Новость о возможном введении санитарного паспорта поступила на фоне объявления правительством начала нового этапа по снятию ковид-ограничений 29 сентября.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что крупными публичными мероприятиями будут считаться собрания, численность которых превышает 15 тысяч человек. При их проведении организаторы должны спрашивать у посетителей сертификат вакцинации от COVID-19.