Канберра, 7 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. 7 сентября правительство Швеции приняло решение о том, что 29 сентября страна вступит в четвертую фазу по снятию антикоронавирусных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передает новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно плану правительства, четвертый этап предусматривает снятие ограничений на участие в публичных собраниях и мероприятиях. Под это подпадает проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Практически все ограничения будут сняты. Требование к предельному числу участников мероприятий, проводимых внутри помещений и на открытом воздухе, а также к расстоянию между сиденьями, более не будут применяться.

Власти также подчеркнули, что после 29 сентября все «существенные» ковид-ограничения будут сняты.