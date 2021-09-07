Бишкек, 7 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о выплате денежных вознаграждений учителям с большим стажем, а также педагогам, чьи воспитанники стали победителями на школьных олимпиадах.

Save the Dream Киргизские школьницы

По мнению инициировавших законопроект депутатов, такие меры позволят стимулировать работу учителей и значительно улучшить качество образования в государственных школах.

Парламентарии предлагают выдавать единовременное вознаграждение в размере 1 млн сомов (860 тысяч рублей) учителям, проработавшим в школе не менее 10 лет.

Также народные избранники выступают с предложением выдавать трехмесячный оклад в качестве поощрения каждому учителю, подготовившему ученика общеобразовательной школы, победившего на республиканской или международной олимпиадах по школьным предметам.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время в Киргизии работают 2 262 государственные школы. В них работают более 83,6 тысячи учителей и обучаются более 1 млн 220 тысяч учеников.