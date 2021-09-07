* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане США не торопятся, сообщила 7 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Псаки «Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам представительницы Белого дома, надо подождать и понаблюдать за политикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это мнение не только Вашингтона, но и всего «мирового сообщества».

Например, Штаты интересует, позволят ли новые власти Афганистана уехать из страны американцам, пропустят ли в страну гуманитарную помощь. Кроме того, американцев волнуют, отмечает Псаки, права человека, в том числе лиц женского пола.

Одним словом, заключила представитель американской администрации, всё зависит от того, как поведут себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а признание Вашингтона может произойти не скоро.