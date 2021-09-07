* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Состав нового правительства Афганистана объявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, передаёт 7 сентября Al Jazeera.

Василий Верещагин. Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся. 1873

И.о. премьер-министра Афганистана назначается мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его замом — мулла Абдул Гани Барадара, министром иностранных дел — мулла Амир Хан Муттаки.

Главой оборонного ведомства становится сын основателя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммад Якуб Муджахид, а главой МВД — сын основателя «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

Должность министра разведки отдана Абдулу Хак Васику. Министром культуры и информации Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили Забихуллу Муджахида.

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