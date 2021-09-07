* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Состав нового правительства Афганистана будет оглашён 7 сентября, сообщает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях.

Цитата из м/ф «Злые птички». Реж. Эрик Джуаглион, Ким Хельминен, Кристофер Сэдлер. 2013-2015. Финляндия «Я здесь власть!»

Уточняется, что список министров объявит сегодня, 7 сентября, во время пресс-конференции представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд может стать председателем нового афганского правительства.