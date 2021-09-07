Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру вместе с 94-летней женщиной. Объявление разместили на сайте «Авито».

Бабушка

Двухкомнатную квартиру на улице Восточной площадью 43 кв.м., судя по тексту объявления, хотят отдать покупателю вместе с пенсионеркой.

«Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица, по решению суда бабушка имеет право дожить в этой квартире», — уточняется в тексте объявления.

По информации с «Авито», владелец квартиры купил это жилье у «Сбербанка», якобы вместе с женщиной.