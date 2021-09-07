Москва, 7 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В России продолжает усиливаться дефицит рабочих кадров. Явные проблемы с набором персонала во II квартале 2021 г. привели к формированию дефицита кадров в российской промышленности. В начале III квартала баланс оценок («более чем достаточно» минус «менее чем достаточно») рухнул до — 16 пунктов, что стало 13-летним минимумом показателя. Такого значительного дефицита работников предприятия не испытывали с июля 2008 года. Такие данные содержатся в мониторинге РАНХиГС за сентябрь 2021 года.

Цитата из к/ф «Черновик». Реж. Сергей Мокрицкий. 2018. Россия Рабочие

В результате опроса предприятий о причинах увольнений работников, удалось выяснить, что самой массовой причиной увольнений в промышленности остается добровольный выход работников на пенсию — это касается примерно половины предприятий. Очевидно, что кадровые рабочие, обученные еще во времена СССР, становятся для российской промышленности все более ценным, но, увы, неминуемо утрачиваемым ресурсом.

Еще одной из причин увольнений стала низкая зарплата, хотя влияние этого фактора находится на историческом минимуме, который впервые был зарегистрирован в 2017 г., когда промышленность выходила из стагнации 2012−2016 годов.

Тяжелые условия труда также являются значимой причиной в уходе работников. Как свидетельствует опрос РАНХиГС, такую причину назвали 21% предприятий. Эксперты связывают ее с влиянием коронакризиса, которое в свою очередь сказалось на бурном развитии сферы услуг, куда и перетекает часть промышленных рабочих с «тяжелых» производств.

Ранее директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида заявил, в РФ снижается доля работников, вовлеченных в «теневой» рынок труда в качестве его активных участников.

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