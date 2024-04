Москва, 7 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Глупой подделкой назвали в МИД России обвинения в газете The New York Times о мнимой причастности Москвы к проблемам Испании с Каталонией, написала 7 сентября официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Комментируя текст The New York Times «о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве и далеко идущих из этого выводах», Захарова написала:

«Оказалось, что всё это — глупейшая фальшивка».

Она привела выдержку из статьи, которая излагает «краеугольный камень» обвинения против Москвы:

«Согласно материалам доклада разведки, в России [старший советник экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис] Алай и [российский бизнесмен Александр] Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым, <…>, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел».

Захарова пояснила, что обман со стороны издания вскрылся очень просто: она спросила у Сыромолотова, когда у него была встреча с Алаем и в каком формате. Сыромолотов заявил, что «не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё» и что он не поддерживал и не поддерживает с этой фигурой никаких контактов.

Захарова: «Я не поленилась и проверила, не было ли у нас запросов от газеты с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Запросов не было. Ещё одно доказательство заранее спланированной провокации. Если бы издание нас спросило заблаговременно, пришлось бы этим «жирнущим доказательствам» не использовать».

Российский дипломат считает, что The New York Times кто-то целенаправленно дезинформировал, тем более что «имена авторов этой нетленки Майкла Швиртца и Хосе Баутисты вот уже два дня как золотыми буквами вписаны в историю мировых фейков». Она добавила, что все, кто опубликовал фальшивый материал, прежде всего — сама The New York Times, должны написать опровержение.