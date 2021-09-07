Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM В Соляном переулке Петербурга, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, прошла церемония открытия Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт создан как подразделение блокадного музея.

Музей обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

На церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между Музеем блокады и Санкт-Петербургским институтом истории РАН о совместной работе в изучении обороны и блокады Ленинграда.

Как сообщили в Смольном, институт будет изучать ход военных операций, работу предприятий, социальных, научных и культурных учреждений, а также жизнь ленинградцев в осажденном городе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что поручение создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда дал на встрече с ветеранами президент Владимир Путин.

«Мы поручение выполнили. Институт начинает работу. Большую исследовательскую работу уже вел наш музей. Теперь она будет усилена. В институте будут работать ведущие историки блокады и Ленинградской битвы», — сказал губернатор.

Как отмечают в городской администрации, в последние годы Музею обороны и блокады Ленинграда были выделены дополнительные площади в Соляном переулке. В ведение музея переданы павильон в Московском Парке Победы и командный пункт Балтийского флота «Бункер Трибуца». Открыто представительство музея на хлебозаводе «Каравай», где развёрнута выставка «Блокадный хлеб». В планах — создание представительств музея в России и других странах.

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