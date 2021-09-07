Москва, 7 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. После опубликования новых свидетельств о преступлениях финских оккупантов на территории Карелии во время Второй мировой войны Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом 7 сентября заявил доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Я хочу сказать, что в связи с проектом «Вне срока давности», в связи с этими материалами, которые были обнародованы, новыми документами, которые мы получили об оккупации Карелии, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту геноцида финских оккупантов на территории Карелии», — заявил Веригин.

«Я надеюсь, что оно будет дальше продолжаться и дело дойдёт до суда», — указал он.

Он отметил, что финская администрация в Карелии организовала концлагеря для славянского населения и уже осенью 1941 года, в начале 1942 года в них начался голод.

Людей не могли обеспечить продовольствием, начались болезни и эпидемии из-за скученности населения и отсутствия медицинского обслуживания.

«Весной 1942 года смертность в финских концлагерях была выше, чем в немецких. В немецких до 10% погибло, в финских — 13,75%. Всё это говорит о том, что режим был жестоким по отношению к русскому, славянскому населению. В 1943 году несколько пытались изменить эту политику — концлагеря переименовали в лагеря для перемещённых лиц, но суть это не решало и смертность была довольно высокой. До сих пор у нас не установлена цифра погибших на территории оккупированной Карелии», — указал историк.