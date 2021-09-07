Подгорица, 7 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Черногории 4 и 5 сентября была совершена попытка госпереворота со стороны президента государства Мило Джукановича. Об этом 7 сентября заявил ИА REGNUM председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Demokratski front Милан Кнежевич

По словам Кнежевича, в этом президенту Джукановичу помогали его советник по вопросам безопасности Веселин Вельович, бывший министр иностранных дел и экс-посол в России Милан Рочен, бывший премьер-министр Душко Маркович, главный прокурор Миливое Катнич и вся парламентская фракция Демократической партии социалистов.

«Они намеревались спровоцировать беспорядки, которые переросли бы в гражданский конфликт. Это была попытка перечеркнуть волю черногорских граждан, высказанную на выборах 30 августа 2020 года. Планировалось нападение на патриарха Сербского Порфирия, митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, священников Сербской православной церкви и верующий народ», — рассказал Кнежевич ИА REGNUM.

По словам черногорского политика, группа, лояльная президенту Джукановичу, очевидно, пользовалась поддержкой некоторых сотрудников служб государственной безопасности, которые помогали им, передавали информацию и участвовали в этом заговоре, который только предстоит раскрыть до конца.

«Я, как председатель комитета по безопасности и обороне, запросил на 7 сентября заседание комитета, на котором будут присутствовать также премьер-министр, министр внутренних дел и министр обороны, а также директор Агентства национальной безопасности. Мы попытаемся изучить все обстоятельства происходившего 4 и 5 сентября», — добавил Кнежевич.

По мнению политика, если «наследие Демократической партии социалистов» сохранится в институтах черногорского государства, таких как спецслужбы, прокуратура и судебная система, то и в будущем можно ожидать подобных попыток госпереворота.

«Я считаю, что это важное предупреждение для премьера Здравко Кривокапича и его правительства. Если так продолжится, сложно будет гарантировать соблюдение конституционного правопорядка на всей территории Черногории», — подытожил Милан Кнежевич.

Напомним, что 4 и 5 сентября черногорские националисты устроили беспорядки в древней столице страны — городе Цетине, где 5 сентября планировалась интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Интронизация состоялась, а полиция разогнала демонстрантов, использовав слезоточивый газ. Среди демонстрантов был замечен и президент страны Мило Джуканович.