Нижний Новгород, , 16:07 — REGNUM Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила допущенные в региональном министерстве спорта нарушения на 709,2 млн рублей, допущенные в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

Специалисты провели проверку нижегородского минспорта и установили, что 49,6% выделенных на профессиональные спортивные клубы и организации денег министерство израсходовало с нарушениями или неэффективно.

Отмечается, что счетная палата уже возбудила административные дела по фактам нарушения условий предоставления госсубсидий и правил предоставления отчетов об использовании госсубсидий пяти некоммерческим организациям.